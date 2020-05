Abruzzo: domani seduta Consiglio regionale, prevista elezione Garante per infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tornerà a riunirsi domani pomeriggio dalle 15 a L'Aquila il Consiglio regionale abruzzese. L'Assemblea dovrà occuparsi dell'esame del progetto di legge riguardante "Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie"; elezione dei componenti del Collegio regionale per le Garanzie statutarie; elezione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza; designazione di un componente in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo. La seduta si terrà adottando tutte le necessarie precauzioni e con l'utilizzo dei dispositivi atti a garantire il rispetto delle misure di contenimento del virus Covid-19. I lavori di domani sono la prosecuzione della seduta svoltasi venerdì scorso nel corso della quale il Consiglio regionale ha licenziato il progetto di legge "Cura Abruzzo 2" che prevede uno stanziamento complessivo di 70 milioni di euro in favore di numerose misure d'intervento per diversi settori dell'economia regionale.(Gru)