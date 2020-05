Abruzzo: a luglio si discuteranno i ricorsi contro la Centrale Snam di Sulmona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solamente il prossimo 2 luglio 2020 si conoscerà, forse, il futuro della complessa vicenda del metanodotto Snam e della Centrale di compressione di Sulmona (L'Aquila). Una storia complessa che si trascina da molti anni, che ha visto contrapposte forze politiche, ambientalisti e popolazioni dei territori interessati e che ora sembra essere arrivata in dirittura d'arrivo. Questa sera infatti la Giunta regionale abruzzese ha conferito l'incarico difensivo per costituirsi nel giudizio proposto, davanti al Consiglio di Stato, dal comune di Sulmona contro la presidenza del Consiglio dei ministri, il Mise (ministero dello Sviluppo economico) e Snam rete Gas, per la riforma o l'annullamento della sentenza del Tar del Lazio n. 7774/2019. Si tratta del contenzioso per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della Centrale di compressione gas di Sulmona proposta dalla Società Snam rete gas spa, approvato dal Consiglio dei ministri a dicembre 2017. Per la vicenda sono stati presentati due distinti ricorsi al Consiglio di Stato, dal comune di Sulmona e dalla regione Abruzzo. Una vertenza 'parallela' rispetto ad un analogo giudizio promosso dinanzi al Consiglio di Stato dalla regione Abruzzo per la riforma della sentenza sfavorevole del Tar del Lazio n.7563/2019. Per tale giudizio la proposizione dell'appello era stata deliberata dalla Giunta regionale con il patrocinio dell'avvocato Stefania Valeri dell'Avvocatura regionale e dell'avvocato Vincenzo Cerulli Irelli. La discussione di entrambi i giudizi avrà luogo nell'udienza fissata per il prossimo 2 luglio 2020. (Gru)