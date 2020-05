Ex Ilva: Patuanelli, attendo piano industriale di ArcelorMittal entro il 5 giugno ambizioso e lungimirante (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha riferito in aula anche che “oggi si svolgerà la conferenza di servizi sul cronoprogramma rispetto agli investimenti sul piano ambientale con Regione Puglia, comune di Taranto, ministero, Aspra e Ispra”. Per Patuanelli “la progressiva decarbonizzazione dovrà essere legata al piano industriale dell’affittuario degli impianti, il quale ha segnalato un drastico calo del fatturato”. Rispetto al diritto di recesso dall’affitto di ArcelorMittal, Patuanelli ha sottolineato come ora lo scudo penale “non c’è e questo non è stato comunque di ostacolo dimostrando che non c’entrava nulla con la volontà di recedere nel contratto di acquisto”. E ha ricordato che la penale di 500 milioni “è on top, aggiuntiva rispetto alle altre penali in caso di rescissione contrattuale”. Quanto al mancato pagamento di alcuni fornitori, ha aggiunto: “Ringrazio i commissari straordinari per il lavoro svolto finora e sarebbe inaccettabile compromettere piccoli e piccolissimi fornitori che rappresentano il tessuto produttivo pugliese”. (Rin)