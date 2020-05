Giustizia: Garzo (Tribunale Napoli), smart working strumento utile ma limitato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarei felicissima di riprendere appieno le attività del Tribunale ma questa ripresa incontra delle limitazioni nel rispetto delle prescrizione date dall'unità sanitaria". Così la presidente del Tribunale di Napoli, Elisabetta Garzo, questa mattina a Radio 1 Giorno per giorno a proposito della Fase 2 della Giustizia. "Il Tribunale di Napoli - ha proseguito - in passato aveva anche settemila accessi al giorno, cosa che in questo momento sarebbe un rischio enorme, per questo ci siamo regolati con circa un migliaio di accessi al giorno. I diecimila processi penali rinviati nella fase 1 si potranno recuperare nel tempo, tutto dipenderà dalle prescrizioni dettate dall'autorità sanitaria, viste le nostre incredibili difficoltà logistiche oltre alle difficoltà legate ai limiti della presenza del personale amministrativo. Infatti lo smart working, strumento molto utile, nel settore giustizia incontra dei grandissimi limiti perché non è consentito l'accesso ai registri da remoto". (segue) (Ren)