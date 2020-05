Giustizia: Garzo (Tribunale Napoli), smart working strumento utile ma limitato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Garzo ha poi aggiunto: "per la ripresa dei procedimenti ci sono una serie di disposizioni dettate dal legislatore nell'art. 83 dl 18/2020 sulla trattazione dei processi da remoto o in presenza dei difensori. C'è stata conflittualità nella classe forense che ritiene, e io condivido l'orientamento, che il dibattimento del giudizio penale debba svolgersi con la presenza delle parti e la trattazione da remoto possa essere limitata solo ad alcune situazioni. Difatti mentre la norma ci ha imposto di trattare processi a carico di detenuti con scadenza dei termini, io ho ritenuto che debbano essere trattati tutti i procedimenti anche quelli di imputati agli arresti domiciliari e casi di processi con imputati a piede libero che fossero in fase di discussione". Infine, Garzo ha auspicato che: "il ministero della Giustizia e il legislatore si confrontino per l'adozione di misure che tengano contro dei problemi quotidiani dei Tribunali". (Ren)