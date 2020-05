Napoli: Fim, Fiom e Uilm, subito un tavolo al Ministero sulla vertenza Whirlpool

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il coordinamento nazionale di Fim, Fiom, Uilm di Whirlpool chiede al Ministero dello Sviluppo economico una immediata riconvocazione, poiché le ultime comunicazioni aziendali non solo non indicano un ripensamento sulla sciagurata decisione di chiudere lo stabilimento di Napoli, ma fanno temere possibili ulteriori azioni di ristrutturazione a causa della caduta di mercato determinata dalla emergenza Covid-19". L'annuncio in una nota congiunta delle sigle sindacali: "Fim, Fiom, Uilm ribadiscono che non accetteranno percorsi di ammortizzatori sociali che discriminino fra stabilimenti, poiché resta fermo l'obiettivo prioritario di scongiurare la chiusura di Napoli e di evitare il rischio di esuberi in tutta Italia. Anzi la richiesta sindacale sarà di subordinare qualsiasi eventuale aiuto di Stato al mantenimento di tutti i siti, alla tutela dell'occupazione e al rispetto dell'accordo del 2018 anche relativamente agli investimenti". (segue) (Ren)