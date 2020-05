Napoli: il Comune dedicherà una piazza al filosofo Aldo Masullo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su proposta del sindaco Luigi de Magistris e dell'assessore comunale alla toponomastica Alessandra Clemente è stata approvata l'intitolazione dell'area tra Piazza Fuga e via Cimarosa al Professor Aldo Masullo con l'istituzione del nuovo toponimo piazzetta Aldo Masullo". Lo ha riferito in una nota il Comune di Napoli: "Il sindaco de Magistris e l'assessore alla toponomastica Alessandra Clemente si sono anche fatti interpreti del forte movimento culturale, civico ed istituzionale a sostegno del grande filosofo ed hanno voluto in un momento così particolare dare forza al pensiero filosofico della nostra terra".(Ren)