Coronavirus: 2 per cento i positivi ad anticorpi Igg in Campania (2)

- “Molti clienti – ha proseguito Novissimo – si sono lamentati del fatto che un servizio privato debba passare prima per il medico di medicina generale”. Una diminuzione nel numero di richieste per il test sierologico con l’introduzione della ricetta bianca è stato rilevato anche dal dottore Armando Oliviero, titolare di un centro nel cuore del capoluogo partenopeo. “La maggior parte delle richieste – ha evidenziato Oliviero – arriva da curiosi, sportivi e persone che devono andare in regioni in cui l’accesso è vincolato dal risultato del test”. Esiste una trafila anche dopo aver ricevuto l’impegnativa del medico, ha spiegato la dottoressa Rosaria Siciliano: “Prima di effettuare il test presso il laboratorio il cliente deve firmare un consenso informato e in caso di positività il referto viene mandato prima al medico di famiglia, poi al dipartimento prevenzione Asl e dopo al paziente. I dati vengono quindi inviati alla piattaforma Soresa della Regione Campania per la raccolta dati”. Una procedura che per ragioni di privacy avrebbe scoraggiato i test soprattutto nelle zone in cui il Covid-19 ha avuto un impatto limitato, secondo le titolari di due laboratori di Pianura, quartiere popolare scarsamente colpito dal virus. (Ren)