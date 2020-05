Campania: Cantalamessa (Lega), Maresca? No al toto-nomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non entro nel toto-nomi dei candidati al governo della regione, come Lega siamo organizzati per costruire una fase di ascolto per tutte le tematiche che emergono dai territori e ci concentriamo su questo; siamo partiti dal mondo dell'agricoltura, abbiamo raccolto le denunce e le proposte degli agricoltori, poi lo abbiamo fatto nel campo del turismo e nella cultura: quello che sarà il nome del candidato del centro destra poi si vedrà" Così Cantalamessa a Radio Crc nel giorno della disponibilità ma anche dello stop ai partiti venuto dalle dichiarazioni di Catello Maresca. "Intanto - ha proseguito il deputato della Lega - credo sia opportuno spostare le elezioni ancora più in là, votare ad ottobre perché il Paese sta entrando in una crisi economica senza precedenti. La Politica, invece di pensare ai voti, dovrebbe pensare a risolvere i tanti problemi dell'Italia; ciò non toglie che sarà una campagna elettorale atipica, drogata dall'emergenza: prova ne è la percezione del governatore De Luca, che per 5 anni ha portato la regione allo sfascio, ma attualmente, a causa dell'emergenza coronavirus, ha acquisito tantissimi consensi, ma i nodi verranno al pettine. De Luca insegue i like su facebook, non le esigenze delle persone, perché in meno di 48 ore dalla fase 1 alla fase 2 si è passato dal pizza no al pizza forse e infine al pizza sì, esattamente come è accaduto con la corsa sul lungomare. Nell'ambito dello stesso giorno, quindi, sono state mandate ordinanze in contrasto l'una con l'altra". (segue) (Ren)