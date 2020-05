Campania: Annunziata (Pd), presto tavolo coalizione che sosterrà De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La federazione di Napoli ha confermato dinamismo e capacità di aprirsi alle migliori esperienze civiche della città. Lo dimostrano la vittoria delle elezioni suppletive e le tante proposte realizzate durante l'emergenza Covid". Lo ha dichiarato in una nota Leo Annunziata, segretario regionale del Pd in Campania. "Perciò – ha aggiunto Annunziata - sono ingenerose e da respingere alcune aspre critiche che si sono levate in queste ore nel Consiglio comunale di Napoli. Il Pd è una grande e armonica comunità e ritengo che in questo momento occorra puntare agli obiettivi più importanti. Nei prossimi giorni convocherò il tavolo della coalizione che sosterrà la ricandidatura del presidente Vincenzo De Luca, per delineare il programma dei prossimi cinque anni che intendiamo realizzare in Campania. Lasciamo le polemiche inutili e strumentali agli altri, il Pd pensa solo agli interessi dei cittadini", ha concluso il segretario Pd. (Ren)