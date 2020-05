Coronavirus: 2 per cento i positivi ad anticorpi Igg in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Campania i positivi agli anticorpi Igg per il Sars-Cov-2 sono il 2 per cento sui circa 16mila test sierologici effettuati. Questo il bilancio del presidente di Federlab Italia, Gennaro Lamberti all'Agenzia Nova. Il presidente della più grande associazione di laboratoristica privata a livello nazionale ha evidenziato come il dato dei positivi agli antiocorpi Igg in Campania sia leggermente inferiore rispetto alla media nazionale che tocca il 3 per cento. La determinazione immunosierologica quantitativa delle immunoglobuline Igg serve a rilevare gli anticorpi al coronavirus, descrivendo così l’effettiva quantità delle persone venute in contatto con il virus. Con i test sierologici vengono rilevate anche le immunoglobuline Igm, la cui presenza indica invece una infezione attiva. “Il tampone fotografa una situazione momentanea. Il test immunosierologico dà un quadro più stabile della reale esposizione della popolazione”, ha dichiarato Armando Novissimo, titolare di un laboratorio del Vomero, uno de quartieri di Napoli più colpiti dal Covid-19. Molti titolari di laboratori che effettuano il test nell’area di Napoli hanno rilevato come la procedura per poter fare il test sia stata appesantita dall’obbligo di presentazione dell’impegnativa del medico di base, cosiddetta “ricetta bianca”. (segue) (Ren)