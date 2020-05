Campania: Cantalamessa (Lega), Maresca? No al toto-nomi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli atteggiamenti sclerotici del governo regionale non li accettiamo - ha aggiunto Cantalamessa - quindi siamo favorevoli alla proposta di De Magistris di aprire tutto h24, facendo in modo che le folle siano meno concentrate. Mi domando come è possibile che sulla spiaggia, all'aperto, c'è bisogno di 10mq tra un ombrellone e l'altro e poi vado in aereo e posso tranquillamente essere chiuso in una cabina pressurizzata, senza distanze e con l'aria condizionata?" Poi la questione lavoro: "Sulla vertenza Jabil bisogna fare patti chiari con le aziende prendono agevolazioni e contributi, facendo in modo che nel momento in cui l'azienda decide di andar via, tali facilitazioni tornino indietro, e vengano lasciate sul territorio. Manca una programmazione, si seguono le emergenze da troppi anni, sia a livello regionale che generale: l'Italia è un paese meraviglioso, abbiamo grandissimi giocatori, ma non abbiamo un allenatore. Penso all'agricoltura ad esempio dove il nostro Paese ha 1.200 vitigni autoctoni, 500 specie vegetali commestibili che non esistono in nessun altra parte del mondo: manca il direttore d'orchestra, quindi ogni musicista, seppur bravo, suona per conto proprio, la musica che vuole e nel modo che vuole", ha concluso l'esponente della Lega. (Ren)