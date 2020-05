Molise: Toma, per emergenza Covid no sfilata sagra dei Misteri ma maratona web

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno, a causa dell’emergenza Covid-19, i Misteri del Di Zinno non sfileranno per le vie di Campobasso. Lo annuncia in una nota il presidente della regione Molise, Donato Toma. "Ma poteva una tradizione così importante essere del tutto accantonata? Evidentemente no. Ecco perché, nell’ambito del progetto RegionArts, regione Molise e comune di Campobasso hanno ideato 'Ingegnarsi', sfilata virtuale degli ingegni del Di Zinno, una maratona sul web di quattro giorni, dal giovedì antecedente la festività del Corpus domini alla domenica", informa il governaote. "Attori, scrittori, musicisti, animatori, disegnatori, fumettisti, illustratori, street artists, fotografi, supportati da informatici, tecnici del suono e dell’immagine, lavoreranno in team per rappresentare, con soluzioni creative, i tredici Misteri attraverso la descrizione dei personaggi e della vita dei santi che animano gli ingegni, l’arrangiamento del Mosè in Egitto di Rossini, musica che tradizionalmente accompagna la sfilata, e la rappresentazione grafico-visiva dei Misteri in estemporanea", conclude il presidente Toma.(Com)