Fase 2: Provenzano, assistenti civici non sono ronde ma come anziani volontari per il traffico vicino alle scuole (2)

- Quanto alle polemiche sul contenimento del contagio in Lombardia, per Provenzano, “c’è un tema Lombardia perché ancora due terzi dei contagio sono concentrati in questa regione, anche se in quota calante” ed “è la regione al mondo con il rapporto più alto tra contagi e popolazione” ma - aggiunge - “si faranno valutazioni sia storica sia degli avvenimenti in una fase successiva”. “Ora siamo ancora in piena fase emergenziale e abbiamo la necessità di rafforzare i presidi centrali e di coordinamento nazionale anche nel rapporto con la Regione Lombardia per risposte differenziate in base agli indicatori che sono il tasso di contagio, il livello di saturazione delle terapie intensive e i tamponi e i test”. Il rischio - conclude Provenzano su questo argomento - è quello relativo a una possibile seconda ondata epidemica e “i cittadini non devono pensare che siamo al liberi tutti perché non ci siamo ancora, siamo in una situazione di convivenza con il virus”. (Rin)