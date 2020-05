Piemonte: Poggio, Teatro Regio? Regione non è in ritardo con i pagamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore ha ricordato che “per quanto riguarda la quota in acconto, la Fondazione si è avvalsa della possibilità di cedere il proprio credito nei confronti della Regione a una società di factoring con la modalità di garanzia ‘pro soluto’”, che “l’atto di cessione è stato oggetto di rogito notarile il 26 febbraio 2020 ed è stato comunicato agli uffici regionali il giorno seguente” e che “il settore competente ha provveduto, con determinazione dirigenziale del 5 marzo 2020, a prenderne atto accettando la cessione del credito a favore di Mbfacta Spa e ha trasmesso la determinazione alla Ragioneria centrale che provvederà a emettere l’atto di liquidazione a favore della Fondazione Teatro Regio di Torino con beneficiario amministrativo Mbfacta Spa”. Per terminare il procedimento – ha concluso – “è necessario che, come da prassi, la Fondazione presenti istanza al settore Ragioneria e rilasci la certificazione del credito e che la Ragioneria ne certifichi la sussistenza e l’assenza d’impedimenti”. A un’altra interrogazione del consigliere Valle in merito alle misure adottate dalla Regione per prendersi cura delle persone non autosufficienti ha invece risposto l’assessore al Welfare Chiara Caucino. Tra i dati forniti, l’assessore ha sottolineato che “le rette di degenza giornaliere per Comunità assistenziali a valenza sanitaria e Case di cura sono di 130 euro per pazienti con alta complessità clinico-assistenziale e di 120 euro per pazienti con complessità moderata o lieve”, che “la spesa regionale complessiva per posti letto nelle Comunità assistenziali a valenza sanitaria è stata di 30,8 milioni di euro nel 2017, di 32 milioni nel 2018 e di 34,8 milioni nel 2019” e che “la retta di degenza in Case di cura a totale carico del Sistema sanitario regionale e di 154 euro per ricoveri in regime di riabilitazione e lungodegenza, 150 euro per la lungodegenza psichiatrica e 189 euro per la riabilitazione psichiatrica”. “L’obiettivo della mia interrogazione – ha concluso Valle – è dimostrare la maggior convenienza per il sistema di ricorrere alle cure di carattere domiciliare e sollecitare l’approvazione delle norme di attuazione della legge sulla non autosufficienza”. (Rpi)