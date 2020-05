Campania: Ronghi (Cnal), De Luca faccia chiarezza su concorso Oss a Santobono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente della Regione De Luca faccia chiarezza sulle procedure adottate per il concorso per quaranta operatori sociosanitari a tempo determinato all'azienda ospedaliera Santobono/Pausilipon che, dopo un anno di stasi, è stato riattivato con delibera n. 289 dell'11 maggio scorso emergenza ed è stato sospeso dal Tar Campania con decreto del 18 maggio e sulla inopportuna chiusura degli ambulatori". E' quanto ha affermato il segretario generale di Cnal, Salvatore Ronghi, che ha scritto una lettera al vertice della Regione Campania. Ronghi ha spiegato: "Con delibera n.174 del 9 aprile 2019 l'azienda ospedaliera pubblicò il bando per concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 40 posti a tempo determinato per operatore socio sanitario. Alla scadenza del bando, prevista per il 9 maggio 2019, hanno risposto 6227 partecipanti". (segue) (Ren)