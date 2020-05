Fase 2: Provenzano, assistenti civici non sono ronde ma come anziani volontari per il traffico vicino alle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono ronde perché non hanno intento repressivo ma devono solo ricordare il rispetto delle regole. Così il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, intervenendo su Rainews, ha chiarito il ruolo dei 60 mila assistenti civici reclutati dal governo e messi a disposizione dei Comuni per coadiuvare i vigili e le forze di polizia nell’evitare gli assembramenti e la movida in funzione anti contagio. “Non è un arruolamento di milizie - ha spiegato Provenzano - ma solo un dare la mano ai sindaci che non riescono a gestire la situazione della fase 2, che presenta ancora notevoli rischi, come ci dicono gli scienziati. Abbiamo la necessità di far rispettare le regole sul distanziamento fisico ma non si tratta di ronde, perché non c’è alcun intento repressivo. Sono solo cittadini volontari, come gli anziani che aiutano a regolare il traffico nelle ore di punta nelle adiacenze dei plessi scolastici, come vedete è già avvenuto”. (segue) (Rin)