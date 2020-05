Piemonte: Poggio, Teatro Regio? Regione non è in ritardo con i pagamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Del contributo straordinario di un milione di euro per spese d’investimento a favore della Fondazione Teatro Regio di Torino, approvato dalla Giunta regionale a fine 2018, il 20 maggio scorso è pervenuta agli uffici la documentazione definitiva a rendiconto. Ora è possibile procedere al controllo e poi provvedere all’atto di liquidazione”. Lo ha spiegato l’assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Vittoria Poggio, rispondendo in Aula all’interrogazione del consigliere Daniele Valle (Pd) in merito agli stanziamenti regionali alla Fondazione Teatro Regio 2019-2020. “L’interrogazione – ha sottolineato Valle – nasce dalla considerazione che il settore culturale è certamente tra i più colpiti dalle misure rese necessarie dall’emergenza Covid-19 e che, a causa del blocco totale delle attività e dei ritardi degli stanziamenti regionali pare che la Fondazione debba ricorrere, come anticipato alle rappresentanze sindacali, al Fondo d’integrazione salariale per parte delle sue maestranze”. “La Regione Piemonte - ha dichiarato Poggio - ha stabilito di stanziare in favore della Fondazione Teatro Regio di Torino 2,4 milioni di euro, di cui poco più di un milione come quota in acconto sul bilancio 2019 e circa 1,4 milioni come quota saldo sul bilancio 2020. Le modalità di liquidazione prevedono che l’acconto sia liquidato dopo la sottoscrizione della convenzione, avvenuta l’11 novembre 2019, e il saldo dopo la presentazione della rendicontazione dell’attività in convenzione e del bilancio consuntivo dell’anno 2019, che al momento non è ancora pervenuto”. (segue) (Rpi)