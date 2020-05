Campania: Laboccetta, Maresca si defila, big centrodestra scelgano candidato a Regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E adesso che il giudice Maresca ha chiuso a ogni ipotesi di sua candidatura in Campania i big del centrodestra Salvini, Meloni e Berlusconi abbiano la compiacenza di sciogliere la riserva rispetto al competitor di Vincenzo De Luca. In ogni competizione, ovviamente, qualcuno e' destinato a perdere. Ma lo si puo' fare con dignita'. Qua in Campania siamo vicini al suicidio annunciato". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. (Ren)