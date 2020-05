Lavoro: Catalfo, nulli i licenziamenti Jabil, operiamo per ricollocare operai in altre ditte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla multinazionale proprietaria della fabbrica Jabil a Marcianise che ha spedito 190 lettere di licenziamento in periodo di emergenza Covid-19 e di blocco dei licenziamenti collettivi deciso dal governo, il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo sta partecipando a Roma in videocollegamento a un tavolo di confronto in queste ore con i sindacati, i manager della fabbrica e anche un componente del Consiglio di amministrazione della multinazionale statunitense. Lo ha annunciato la stessa Catalfo partecipando, in una pausa dell'incontro, all'approfondimento serale di economia su Sky. La pratica di licenziamenti, ha chiarito, "con il blocco fino al 17 agosto, è nulla e ogni lavoratore che ha ricevuto la lettera può chiedere e ottenere la reintegra". Ne frattempo il ministero ha attivato la Cig e altri strumenti che possano consentire la fase di passaggio. "Stiamo lavorando alla ricollocazione dei lavoratori in altre fabbriche che si sono offerte, l'ultima di queste offerte - ha annunciato Catalfo - è arrivata proprio in queste ore". (Rin)