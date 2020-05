Molise: domani torna a riunirsi il Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise, convocato dal presidente Salvatore Micone per domani mattina alle 10 si svolgerà in modalità videoconferenza e la seduta potrà essere seguita in diretta streaming dal pubblico sul sito istituzionale del Consiglio. Nel nutrito ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea molisana spiccano una serie di progetti di legge fra i quali anche quelli riguardanti l'istituzione dei distretti del cibo; disposizioni in materia di promozione e tutela dell'attività di pianificazione in Molise; istituzione del Parco archeologico storico naturale del sito di San Vincenzo al Volturno; contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche ed attività di supporto a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia; test antidroga casuali e periodici per i consiglieri e assessori della regione Molise. Fra gli argomenti residui all'esame dell'Aula ancora i progetti di legge sulle disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione; adeguamento e riordino dei Consorzi di bonifica e la disciplina delle attività commerciali e di quelle artigianali.(Gru)