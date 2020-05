Decreto Rilancio: Moretta (commercialisti), uniti contro esclusione professionisti da contributo a fondo perduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'esclusione dei liberi professionisti dalla norma sui contributi a fondo perduto prevista dal decreto Rilancio è incredibile e inaccettabile". Lo ha affermato Vincenzo Moretta, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli. "Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - prosegue Moretta - ha disertato la riunione sul tema convocata presso l'Agenzia delle Entrate, siamo convinti che sia stata la scelta giusta. Adesso siamo chiamati a una vera e propria battaglia in difesa delle nostre categorie, da combattere insieme: occorre porre rimedio quanto prima a questa situazione discriminante, che finisce per penalizzare un settore fondamentale per il sistema paese italiano. Quello legato ai commercialisti e più in generale alle professioni è un settore che riunisce centinaia di migliaia di uomini e donne. In particolare, la nostra categoria assiste e sostiene famiglie, piccole imprese e artigiani ed è stata tra le poche a non essersi mai fermata per la pandemia. Escluderci dai sussidi di Stato è uno sgarbo che fatichiamo a digerire. Chiediamo con forza che la norma sull'accesso ai crediti a fondo perduto venga modificata in sede di conversione parlamentare del dl Rilancio". "Quello che più ci rammarica – conclude Moretta – è che nel corso della pandemia, il governo ha più volte rimarcato l'importanza del lavoro dei commercialisti, per poi lasciarci fuori da una importante misura di sostegno". (Ren)