Fase 2: Mastella, al Sud c'è eccesso di sicurezza

- "I tecnici del comitato scientifico che affiancano il governo nelle scelte sanitarie sono preoccupati per quanto sta accadendo nelle piazze italiane e nei luoghi della movida dove si ritrovano i ragazzi. Eguale preoccupazione per il sud , a rischio di una ripresa del contagio". Lo ha scritto sui social il sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha aggiunto: "C’è da noi un eccesso di sicurezza, forse dovuto anche al fatto che il Sud è riuscito a salvarsi dalla ecatombe della pandemia. Essendo anche io partecipe di questa preoccupazione e non volendo far correre rischi alla mia comunità di Benevento, prenderò tutte le misure necessarie per evitare rischi di contagio".(Ren)