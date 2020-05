Fase 2: Catalfo, su assistenti civici nessuna condivisione nel governo, stasera vertice con Boccia, Conte e Lamorgese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavorio e delle politiche sociali Nunzia Catalfo si è detta "molto perplessa" riguardo al possibile bando per sul reclutamento di 60 mila assistenti civici volontari per aiutare polizia municipale e forze dell'ordine nell'opera di distanziamento fisico dei cittadini e per evitare gli assembramenti urbani. Intervenendo nello speciale economia su Sky, Catalfo ha spiegato che la prima perplessità riguarda il ruolo dei volontari del Terzo settore, "che si sono dati molto da fare durante l'emergenza e alcuni hanno pagato anche con la vita il loro fare volontariato". Per il ministro del Lavoro il Terzo settore non potrebbe quindi non essere collegato a questa opera di prevenzione sanitaria. La seconda perplessità, ha spiegato inoltre, riguarda l'eventuale inserimento nello stuolo di assistenti civici delle persone beneficiarie di reddito di emergenze, reddito di cittadinanza e cassaintegrazione. "Quando abbiamo deciso ulteriori investimenti sul reddito di cittadinanza - ha spiegato Catalfo - puntavo a rafforzare le politiche attive portando da 8 mila a 20 mila i centri per l'impiego perché questo sarebbe andato a beneficio del percettore di reddito o del disoccupato, un aiuto produttivo nella ricerca di un lavoro, ma non mi pare che questa misura vada in questo senso". Catalfo ha anche riferito che la misura degli assistenti civici non è stata condivisa all'interno del governo. "Non c'è stata alcuna condivisione, penso che il ministro Boccia sia andato avanti con l'Anci e infatti ora, terminato il tavolo sulla fabbrica Jabil, alle 18:30 avremo un incontro su questo tema con il presidente Conte, Boccia e il ministro dell'Interno Lamorgese". (Rin)