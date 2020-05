Animali: prima volta orsa con 4 cuccioli in Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferiscono oggi tecnici e funzionari del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise negli annali dell'Ente è la prima volta che si osserva un'orsa con 4 cuccioli nel territorio del Parco, non avendo nessuna evidenza scientifica che un altro episodio analogo si sia mai verificato in passato. Ovviamente ora la sfida è quella di assicurare un futuro ai cuccioli di questa fantastica mamma orsa, uno dei quali sembra un po' più piccolo degli altri, com'è normale che accada in tutti i parti plurigemellari. "Questo evento, sicuramente eccezionale - ha dichiarato il direttore del Parco Luciano Sammarone - è la testimonianza migliore che il territorio del Parco ha tutto ciò che serve per supportare la vitalità della popolazione di orso bruno marsicano. Conferma quanto sia importante la ricerca scientifica nel contribuire ad aumentare la conoscenza e a creare una base indispensabile per le scelte gestionali utili anche alla tutela. Resta la consapevolezza che la sfida per la conservazione di questa specie unica si gioca fuori dai confini del Parco, dove purtroppo i pericoli, soprattutto di origine antropica, sono ancora troppi e richiedono uno sforzo coordinato tra tutti i soggetti presenti, istituzioni e operatori economici in primis". (segue) (Gru)