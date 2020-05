Bullismo: Falco (Corecom), squarciare velo di omertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo squarciare il velo di omertà che accompagna immancabilmente ogni episodio di bullismo e cyberbullismo. L'ultimo grave episodio accaduto recentemente a Napoli ci ha ancora una volta dimostrato che quando si ha il coraggio di denunciare, gli aggressori vengono immancabilmente individuati e fermati dalle forze dell'ordine. Non siete soli di fronte al dramma che vivete quando affrontate un bullo. Le istituzioni sono pronte a fare squadra insieme alle vostre famiglie e ai docenti". Questo l'appello del presidente del Corecom Campania, Domenico Falco, lanciato nel corso del webinar "Didattica a distanza" che ha coinvolto gli alunni dell'istituto Maddaloni 1–Villaggio di Maddaloni (Ce), animato digitalmente dal professore Andrea Gallo. L'importanza del confronto con gli alunni è stato sottolineato da Annalisa Lombardi, dirigente scolastico dell'istituto: "Da anni combattiamo ogni forma di bullismo e cyberbullismo attraverso incontri con le classi perché per noi è un problema serio. I ragazzi spesso sono ingenui. Noi li stimoliamo ad avere comportamenti sempre improntati al rispetto, alla tolleranza, all'amicizia. Ai miei ragazzi dico: servono atteggiamenti positivi, aggregatevi intorno a tutti coloro che possono trasmettere valori sani e aiutate chi ha difficoltà a relazionarsi a non rimanere isolato". Una coalizione istituzionale rilanciata anche da Rosa D'Amelio, presidente del Consiglio regionale della Campania: "Gli attacchi degli hacker alle piattaforme della didattica a distanza sono un nuovo triste fenomeno che si è manifestato con lo spostamento sul web delle lezioni. Questo ci impegna ancora di più nel proseguire la nostra attività di prevenzione senza fare passi indietro di fronte a questi fenomeni. Le istituzioni sono compatte al fianco degli studenti e delle loro famiglie per aiutarli a trovare, nei momenti di difficoltà, la giusta via d'uscita". (segue) (Ren)