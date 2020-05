Coronavirus: Cgil Cisl e Uil, noi non coinvolti nel "Riparti Piemonte", provvedimento da modificare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Cgil, Cisl e Uil il decreto legge “Riparti Piemonte” non è valutabile nel suo complesso perché "le risorse finanziarie previste hanno procedure di reperimento, disponibilità e tempi di erogazione molto diverse tra loro". Secondo i segretari generali di Cgil Cisl Uil Piemonte Pier Massimo Pozzi, Alessio Ferraris, Gianni Cortese “gli interventi vanno valutati anche in rapporto a quelli nazionali, per evitare sovrapposizioni e/o esclusioni. In tema di detassazione, bisognerebbe riequilibrare il sistema della fiscalità regionale per ridurre l’addizionale Irpef ai redditi bassi e medi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Rispetto al piano e ai provvedimenti annunciati o adottati, non vi è stato alcun coinvolgimento delle organizzazioni sindacali da parte della Giunta Regionale, pertanto sull’insieme dei provvedimenti ci riserviamo di esprimere, successivamente, un giudizio complessivo e articolato”. Cgil Cisl Uil regionali hanno presentato nel merito alcune osservazioni e proposte di modifica. Le più importanti riguardano lo stanziamento di 10 milioni per la costituzione di un fondo presso Finpiemonte S.p.A. di sostegno al reddito, un provvedimento apprezzato dai sindacati in quanto rispondente a una loro richiesta. Rispetto al contributo “una tantum” di sostegno al reddito per le lavoratrici ed i lavoratori che non hanno avuto accesso ad alcun tipo di ammortizzatore e subìto una riduzione della retribuzione a causa della sospensione o della cessazione della prestazione lavorativa, nel periodo da marzo 2020 a maggio 2020, Cgil Cisl Uil hanno chiesto di disporre dei contributi con gli stessi tempi definiti per i bonus alle imprese dell’artigianato e del commercio, definendo previo accordo, entro 10 giorni dall’approvazione della presente legge, i destinatari dell’intervento, le quantità economiche del bonus e le modalità di erogazione. (segue) (Rpi)