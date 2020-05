Coronavirus: De Luca, ad Ariano Irpino è cominciato tutto con festa di carnevale a scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio ringraziare i cittadini di Ariano Irpino, per la prima volta si è compiuto uno screen di massa in un'intera città. Appena avremo i dati li pubblicheremo e li metteremo a disposizione del Paese. Non voglio ringraziare, invece, gli irresponsabili da cui è partito tutto. Sapete come è iniziato? Con una festa di carnevale, illegittima, organizzata da una scuola paritaria gestita da un ordine religioso a cui hanno partecipato duecento persone...". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)