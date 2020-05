Campania: Zinzi, De Luca lascia medici e sanitari senza indennità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un mese fa il presidente De Luca, accogliendo in parte una nostra proposta, annunciò che avrebbe previsto un riconoscimento economico extra per i sanitari che avevano prestato servizio durante l'emergenza Coronavirus. Oggi a distanza di quasi 30 giorni non c'è ancora traccia di quell'indennità". Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale Gianpiero Zinzi che ha spiegato: "Mentre altre Regioni in queste ore stanno erogando un bonus di 1000 euro per gli operatori sanitari, in Campania i nostri eroi in corsia vengono dimenticati e tornano ad essere messi in un angolo ad emergenza terminata. La Sanità, e con essa il personale sanitario, ancora una volta vittime delle promesse di De Luca". (Ren)