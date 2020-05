Fase 2: Iovino (M5s), ricomprendere in fondo speciale i comuni delle zone rosse campane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non è chiaro quale sia la ratio della rettifica al decreto rilancio che, di fatto, esclude dal fondo speciale di 200 milioni i comuni che in piena fase pandemica sono stati dichiarati zona rossa". Lo ha affermato il deputato M5s Luigi Iovino che ha detto: "Il presupposto di questo fondo era proprio quello di andare incontro alle esigenze tutte di quelle comunità che hanno pagato doppiamente l’emergenza sanitaria, con misure restrittive che li hanno di fatto isolati per settimane intere, a partire da molti territori della nostra regione, come i comuni avellinesi di Lauro e Ariano Irpino, quelli del Salernitano della Valle di Diano, e il comune di Saviano”. Iovino ha concluso: "Sono al lavoro con il viceministro Laura Castelli perché quel fondo torni a essere suddiviso tra tutte le zone rosse del Paese o, in alternativa, perché si istituisca un nuovo fondo per queste aree che hanno sofferto più di altra la recessione effetto dell’emergenza”. (Ren)