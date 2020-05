Campania: Caldoro, Regione ritiri le mascherine e spieghi che sono dannose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa inchiesta impone la massima prudenza. La Regione ritiri immediatamente tutte le mascherine ancora non utilizzate e informi i cittadini di non usare quelle ricevute a casa". Così Stefano Caldoro, capo dell'opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania, ha commentato l'inchiesta di Fanpage.it. I gruppi consiliari avevano chiesto di rendere noti i test di laboratorio delle mascherine distribuite. "Il costo del singolo pezzo - ha spiegato Caldoro- supera di molto quello medio dei più usati dispositivi medici, in più le mascherine comprate e distribuite dalla Regione non difendono dal contagio anzi inducono a far credere ai cittadini di essere protetti". (Ren)