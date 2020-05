Coronavirus: De Luca, difeso unitarietà dello Stato contro frantumazione regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È sembrato che ammuina venisse dal Nord e rigore dal Sud. Un altro elemento di novità che abbiamo registrato in questa crisi. Chiarire elemento di confusione su ultimo dpcm: non c’era niente da firmare,. La Campania ha posto due problemi: piccolo su apertura lunedì e grande su ruolo tra Regioni e Stato. Incredibilmente è stata capovolta la realtà: la Regione Campania ha difeso l’unitarietà dello stato contro la frantumazione in venti Regioni staterelli". Deve essere lo Stato e non ogni regione a decidere lo stato dell'epidemia. La Campania ha difeso il ruolo del ministero e il governo ha delegato le Regioni". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)