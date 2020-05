Campania: Saiello (M5s), da Regione disparità di trattamento tra le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per la concessione dei bonus di sostentamento è stata creata dalla Regione un'assoluta discriminazione fra le imprese. I requisiti del bando lasciano infatti fuori le start up, in particolare quelle nate nel 2020, mentre è stata preclusa la stessa opportunità a tutte quelle attività che, pur restando aperte e dovendo supportare costi vivi, sono state penalizzate da un'affluenza sensibilmente ridotta di clienti costretti a casa per il lockdown, con incassi calati di circa il 70%. Dal 22 aprile abbiamo depositato atti, proposte e interrogazioni tutte indirizzate a chiedere la modifica dei parametri". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale del M5s della Campania, Gennaro Saiello, a margine della seduta del consiglio regionale della Campania criticando il piano socio economico varato dalla giunta regionale e la risposta in aula dell'assessore alle Attività produttive Antonio Marchiello. (segue) (Ren)