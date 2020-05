Caserta: rapina aggravata e tentato omicidio, 2 arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella circostanza è rimasta ferita anche la guardia giurata, colpita agli arti inferiori. I rapinatori, dopo aver sottratto alla guardia giurata il plico contenente la somma di 100.000 euro, nonché la rispettiva pistola, sono fuggiti a bordo di autovettura Renault Clio di colore grigio, condotta presumibilmente da un terzo complice. Le immediate attività investigative hanno portato all’individuazione della banda di presunti responsabili dell’efferato evento e, in particolare, sono stati raccolti gravi elementi indiziari a carico dei due fermati, mentre altri 3 soggetti, presunti componenti del commando sono stati sottoposti a perquisizione locale e personale, nonché deferiti per i fatti in contestazione. A seguito dell’esecuzione del provvedimento restrittivo in parola i 2 soggetti sono stati accompagnati presso il carcere napoletano di Poggioreale e il carcere di Santa Maria Capua Vetere. (Ren)