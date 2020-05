Campania: Muscarà (M5s), Regione per cinque anni ha mortificato ruolo Arpac (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Muscarà ha detto: "L'assoluta mancanza di un piano di valutazione di performance dei commissari e dei dirigenti che si sono avvicendati in questi anni, che di fatto non rispondono delle negligenze sul sistema di monitoraggio e di mancata o tardiva pubblicazione dei dati, sebbene siano puntualmente e profumatamente remunerati. Fino al paradosso, che denunciammo nel 2016, dell'autoriconoscimento da parte dello stesso management di Arpac e con tanto di determina viziata da procedura illegittima, di 11 anni di adeguamenti contrattuali per un totale di sei milioni di euro". Maria Muscarà ha concluso: "Bonavitacola è stato interpellato per spiegare in che modo la regione abbia controllato le attività e le spese di Arpac in questi anni, ma l'assessore e vice del governatore altro non ha saputo fare che leggere frettolosamente un comunicato dell'azienda stessa, omettendo ogni passaggio utile sulle funzioni di controllo sul bilancio e sulle attività". (Ren)