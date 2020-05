© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piemonte sarà obbligatorio indosserà la mascherina nei centri commerciali. Non solo dentro le strutture ma anche all'esterno, cioè nei parcheggi. "La mascherina andrà indossata dal momento in cui si esce dall'auto fino a quando ci si rientra", ha spiegato oggi in conferenza stampa il presidente della Regione, Alberto Cirio. L'ordinanza dovrebbe essere firmata oggi. (Rpi)