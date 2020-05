Fase 2: de Magistris, sindaci non sono amministratori di condominio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo delusi dell'azione messa in campo dal governo, in termini di liquidità e misure di sostegno ai sindaci, prime linee del nosro Paese". Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ai microfoni del programma "Centocittà" di Rai Radio1. "Vedo le tensioni sociali in città che possono diventare conflitto o peggio - ha proseguito il sindaco - Abbandonare i sindaci significa abbandonare i soldati durante una guerra". Parlando dei problemi connessi ai giovani e alla movida il sindaco ha aggiunto: "Sono i sindaci che devono regolare le attività sul suolo cittadino, non si può fare attraverso le ordinanze della Regione perché lì non hanno l'adeguata conoscenza del territorio. Io sono contrario alla chiusura anticipata. Bisogna aprire tutto, rendere fruibili i parchi e anche le scogliere, sulle quali posizioneremo apposite piattaforme". Sulla differente visione della Fase 2 con il presidente della Campania, de Magistris ha affermato: "I sindaci non sono amministratori di condominio. Quello che si sta verificando è una eversione dell'ordine costituzionale. Proibirci le ordinanze sanitarie e la regolamentazione della vita in città è un problema democratico molto serio. Le ripartenze devono essere gestite dai sindaci e io mi prenderò i miei spazi: non farò morire la mia città per l'inadeguatezza di altri", ha concluso de Magistris.(Ren)