Regionali: de Magistris, impensabile sostegno a De Luca

- "Non sono in campagna elettorale, a differenza di altri non faccio propaganda sui morti e i malati di un Paese in piena pandemia". Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris rispondendo alle domande sulle prossime elezioni regionali in Campania ai microfoni del programma di Rai Radio1 "Centocittà". "Io faccio il mio lavoro - ha proseguito - perché mi devo occupare di una realtà complessa come Napoli ma piena di energia. Gli sforzi dovrebbero essere concentrati proprio su questo ma il governo nazionale e regionale è concentrato su altro. E' impensabile che io possa sostenere candidatura di De Luca", ha concluso de Magistris. (Ren)