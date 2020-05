Caserta: rapina aggravata e tentato omicidio, 2 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina gli investigatori della squadra mobile di Caserta e la squadra del Commissariato di Aversa, hanno eseguito un decreto di fermo nei confronti di 2 persone, ritenute gravemente indiziate dei delitti di rapina aggravata e tentato omicidio. I fermati sono un 47enne di Melito (Na) e un 56enne di Aversa (Ce). Sono state eseguite una serie di perquisizioni, tra le province di Napoli e Caserta, nei loro confronti e di altri tre soggetti ritenuti i restanti componenti della banda e denunciati per i fatti in contestazione. Il provvedimento restrittivo è stato adottato nell’ambito di un’attività d’indagine, delegata alla squadra mobile di Caserta, congiuntamente al commissariato di Aversa, che ha visto la sua genesi in una violenta rapina consumata l'11 maggio, nei pressi dell’istituto di credito Bnl di Aversa. I 2 rapinatori, vestiti con tute, travisati e armati almeno di un’arma lunga e di una pistola, sono entrati all’area antistante l’ingresso dell’istituto bancario, seguendo la guardia giurata. Uno di loro ha raggiunto il vigilante e lo ha bloccato prima che accedesse all’ingresso per l’alimentazione del bancomat, tentando di sottrargli il plico contenente il denaro. Ne è nata una colluttazione nel corso della quale sono itervenuti un agente della Polizia Ferroviaria di Napoli che era sul posto libero dal servizio. Questi ha tentato di disarmare il rapinatore ma è stato raggiunto dai colpi di arma da fuoco esplosi dal secondo rapinatore, alcuni dei quali lo hanno ferito all’inguine e agli arti inferiori. (segue) (Ren)