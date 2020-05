Commercio: Confesercenti, in disaccordo su piano orari, comune Roma disponibile a revisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano orari di apertura delle attività commerciali a Roma "non siamo molto d'accordo su alcune merceologia. Va bene l'avviamento di questo piano orari, però nel più breve tempo possibile serve rivederli e aggiustarli: abbiamo colto la disponibilità dell'assessore, tant'è che la prossima settimana ci incontriamo con le associazioni di categoria e l'assessore e vediamo cosa rimettere in sesto". Lo ha detto il presidente di Confesercenti, Valter Giammaria, a margine dell'iniziativa "operazione mercati", promossa dal Centro agroalimentare di Roma (Car) al mercato di Val Melaina a Roma. "Ci sono, per esempio, le ferramenta e le cartolibrerie che non sono molto soddisfatte sugli orari e vediamo se possiamo riportarle negli orari che avevano precedentemente - ha spiegato Giammaria -. Questo è ciò che abbiamo chiesto, penso che la disponibilità dell'assessore ci sia e anche dell'amministrazione. Dobbiamo far funzionare meglio questo piano di aperture, anche perché la situazione non è positiva a livello economico. C'è stato un flop nella ripartenza dei consumi, abbiamo consumi bassissimi: se si va nel settore dell'abbigliamento, in molte realtà come il centro storico, non si incassa nemmeno il 5 per cento del fatturato dell'anno precedente. Una perdita del 95 per cento. In periferia va un po' meglio - ha precisato Giammaria -, però bisogna fare delle azioni di armonizzazione degli orari e poi dobbiamo riportare sulla strada chi sta a casa, perché ci sono molti che lavorano in smart working e questo sta creando problemi alle attività". Infine, Giammaria auspica "che la nuova ordinanza che farà il Comune di Roma la prossima settimana colga i suggerimenti che hanno dato le categorie". (Rer)