Campania: Di Scala (FI), Regione vieta ai privati approdo a Ischia, Capri e Procida

- "C'è un'ordinanza regionale che vieta alle imbarcazioni private l'approdo sulle Isole del Golfo fino al 31 luglio e la Regione non lo sa". Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale campana di Forza Italia Maria Grazia Di Scala che ha aggiunto: "La Regione, stando a quanto mi viene comunicato è convinta di aver imposto il divieto di sbarco solo ai diportisti provenienti dalle altre regioni e comunque fino al 2 giugno. Non è così: il disposto dell'ordinanza 48 parla testualmente di una decorrenza dal 18 maggio al 31 luglio di misure che riguardano i divieti di sbarco sulle isole tanto per i diportisti provenienti da altre regioni quanto per quelli campani. Più che giustificato dunque l'allarme degli ormeggiatori, più che giustificate inoltre le preoccupazioni delle capitanerie dei porti di Ischia, Capri e Procida". Infine ha concluso: ""Aspetto smentite documentate, ma soprattutto, in ordine ai gravi danni economici per le relative attività economiche isolane, mi aspetto una norma, magari non solo annunciata, di buon senso". (Ren)