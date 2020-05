Fase 2: a Napoli incontro De Magistris-De Luca per ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è svolto oggi a palazzo Santa Lucia un incontro tra il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il presidente della Regione Vincenzo De Luca. Al centro dell'incontro uno scambio di opinioni sulla Fase 2 dell'emergenza Covid e si è convenuto di mettere in campo insieme una serie di che escono dall'epidemia in maniera molto forte e positiva. Si valuteranno nei prossimi giorni singole ipotesi di progetti culturali e promozionali. Presupposto di tutto è che la Campania rimanga assolutamente sicura, perchè senza questo, tutto sarebbe improponibile". L'annuncio in una nota congiunta tra i due enti.(Ren)