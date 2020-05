Campania: dal Gal Vesuvio progetti per tre milioni di euro per la ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parte anche dal Consorzio Gal Vesuvio Verde un'azione concreta a sostegno della grave emergenza economica e sociale provocata dal Covid-19". L'annuncio è arrivato in una nota dell'organismo in cui si legge: "Le azioni del Consorzio, che opera con lo scopo prioritario di dare locale attuazione alla strategia del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Campania, sono indirizzate a promuovere la valorizzazione delle risorse locali, attraverso una disegno basato sul trinomio: agricoltura, sviluppo socio-economico e riqualificazione territoriale. In quest'ottica il 28 Maggio 2020 saranno di nuovo pubblicati 7 bandi, destinati a tutti coloro che intendono impegnarsi in nuove attività, anche non agricole, con premialità per i giovani inoccupati dai 18 ai 30 anni e per i disoccupati over 50; con risorse a fondo perduto fino ad un massimo di 40.000 euro. Oltre 3 mln di euro destinati ad imprese agricole ed agri-turistiche, start up e associazioni di imprese, per varie tipologie di intervento, al fine di incentivare la crescita locale". (segue) (Ren)