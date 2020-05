Campania: Ciaramella (Pd), a giugno le prime assegnazioni di medici di base ai territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli ambiti carenti di medicina generale 2018 saranno assegnati entro giugno e le carenze 2019 entro 90 giorni, quindi entro settembre. Una battaglia di civiltà a cui ho partecipato in prima linea. Le mie istanze sono state accolte". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale campano Antonella Ciaramella (Pd) commentando lo sblocco delle graduatorie per l'assegnazione dei medici di base ai territori che ne sono sprovvisti. Ciaramella ha aggiunto. "Eravamo in una situazione molto difficile anzitutto per i cittadini, privati della possibilità di avere un medico di riferimento mentre 2000 giovani medici che hanno presentato domanda ed erano in attesa di assegnazione proprio delle zone carenti". Quindi ha concluso: "Il tutto ha una importanza ancora maggiore visto il momento particolarmente delicato in cui la pandemia ci impone di rafforzare la medicina territoriale e i pensionamenti attesi prospettano un'aggravarsi della situazione" (Ren)