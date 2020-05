Coronavirus: Casciello (FI), Comuni zona rossa del Sud esclusi da Fondo speciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Eliminare questa stortura - ha sottolineato il deputato - significa dare la possibilità a questi Comuni più colpiti di avere più risorse necessarie". Casciello ha sottolineato anche un'altra urgenza: "Identica e grave disparità è stata adottata dal governo per la sospensione del pagamento dei mutui della Cassa depositi e prestiti: in pratica per i Comuni del Nord Italia dichiarati zona rossa (allegato 1 del Dpcm 23 febbraio 2020) l'esecutivo ha sospeso le rate dei mutui in scadenza nel 2020, liberando quindi risorse per questi stessi Enti, mentre per tutto il resto dei Comuni d'Italia ha previsto solo la rinegoziazione, nel limiti della convenienza. E' evidente a tutti, tranne alla maggioranza di Governo, che le disparità per i Comuni campani e del Sud sono due", ha concluso Casciello. (Ren)