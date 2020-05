Piemonte: Torino, protesta degli infermieri davanti al Palazzo della Regione, "eroi dimenticati dalle istituzioni" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo lieti che la Giunta Regionale del Piemonte abbia stanziato ulteriori 37 milioni per finanziare una premialità al personale della prima linea che riconosca il rischio e il disagio di questi lunghi due mesi - prosegue la nota di Nursind - . Ringraziamo il Presidente della Giunta Regionale Alberto Cirio per averci ricevuto ed aver ascoltato con attenzione le nostre rivendicazioni. Il Presidente ha dato la sua piena disponibilità quale interlocutore sui grandi temi. Durante l incontro ha chiamato e chiesto all assessore Icardi di fissare subito un incontro con la direzione regionale della sanità e nursind al fine di garantire un tavolo di discussione e confronto costante relativamente alle nostre proposte per l erogazione dei fondi destinati alla premialitá del personale. A lui abbiamo chiesto il massimo impegno per accelerare la trattativa e quindi l’erogazione dei fondi destinati. Abbiamo chiesto la massima garanzia di tutelare e valorizzare il lavoro svolto dagli dal personale della prima linea in questi due mesi. Abbiamo chiesto di riconoscere il lavoro dell’assistenza diretta , della presa in carico e della continuità assistenziale. Abbiamo inoltre chiesto l’impegno di intercedere insieme ad altri Presidenti di Regione presso il governo nazionale affinché agli infermieri possa essere riconosciuto il valore del lavoro svolto ieri, oggi e domani. Abbiamo ricevuto disponibilità di un impegno dei punti trattati. Noi, intanto, continueremo a lavorare con sacrificio e abnegazione come abbiamo sempre fatto". (Rpi)