Campania: Ciaramella (Pd), potenziare la sanità pubblica con intelligenza e programmazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stamattina ho visitato l'ospedale Apicella di Pollena Trocchia (Na), per vedere la struttura che da anni è oggetto di progetti che però attendono ancora di essere avviati. Il covid 19 ha tracciato una strada su cui nessuno ha più dubbi, è necessario potenziare la sanità pubblica e va fatto con intelligenza e programmazione". Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale campano Antonella Ciaramella, che ha poi aggiunto: "L'ospedale di Pollena Trocchia è stato già individuato dalla Regione come breast unit di riferimento per la ASL Napoli 3, è da qui che dobbiamo ripartire per pianificare un obiettivo così sfidante e per sfruttare al meglio il blocco operatorio all'avanguardia e, soprattutto, i reparti ristrutturati e non ancora utilizzati a causa del blocco imposto dall'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto in questi mesi".(Ren)