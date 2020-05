Camorra: Presutto (M5s), non bisogna abbassare la guardia, nel Napoletano continua a uccidere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto avvenuto ieri ad Acerra, in provincia di Napoli, dove la camorra è tornata a uccidere, merita la massima attenzione da parte della politica e di tutte le forze dell'ordine". Lo ha dichiarato Vincenzo Presutto, senatore del Movimento 5 stelle, dopo l'agguato avvenuto ad Acerra dove ha perso la vita Pasquale Tortora. "Come senatore di quel collegio plurinominale - ha proseguito Presutto - insieme ai miei colleghi del M5s, mi impegno a mettere a conoscenza dell'escalation di violenza, tre agguati di stampo camorristico in meno di un anno nella sola cittadina a nord di Napoli, e a chiedere un pronto intervento al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, e al prefetto Marco Valentini e a tutte le Forze dell'ordine del territorio, proseguendo il lavoro iniziato un anno fa. Prima dell'emergenza Covid-19, infatti, ho incontrato i vertici di Polizia, carabinieri e Guardia di finanza, oltre che l'ex prefetto di Napoli, per sollecitare maggiori controlli soprattutto nelle zone periferiche della cittadina partenopea", ha concluso l'esponente del M5s.(Ren)