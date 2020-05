Fase 2: Confesercenti scrive a De Luca, no a limite orario delle 23 per movida in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Confesercenti Campania Vincenzo Schiavo ha scritto alla Regione Campania per chiedere l'annullamento del limite orario fino alle 23 per bar, chioschi, baretti, vinerie ed esercizi dei centri storici delle città della Campania: "La chiusura di tali attività alle ore 23 determinerà per tutti gli esercizi un danno commerciale ed economico spaventoso, considerato che iniziano la loro attività dalle ore 22 in poi. E' una richiesta che facciamo in base alle numerosissime telefonate ed email provenienti dai nostri esercenti che svolgono la loro attività nei centri storici delle città". Confesercenti ha ribadito che: "c'è piena disponibilità dei nostri esercenti a far rispettare i protocolli e le linee guida di prevenzione al virus. Chiediamo però di sospendere tale ordinanza e il limite delle ore 23 per sensibilizzare la prefettura, i Comuni, le forze dell'ordine e la polizia municipale dei Comuni della Regione, affinchè controllino pedissequamente gli affollamenti e i conseguenti comportamenti delle persone che accedono ai pubblici esercizi, evitando in tal modo comportamenti non confacenti alle disposizioni nazionali e regionali sulla prevenzione sanitaria al covid – 19". (segue) (Ren)