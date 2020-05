Campania: Vuolo (Lega), governo incommentabile su zone rosse fuori da fondo speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alcuni paesi del Diano in tempo di emergenza sono stati completamente isolati e abbandonati a se stessi. Certamente era un atto dovuto per proteggere i suoi abitanti ma ora si rasenta la pazzia, dopo il danno anche la beffa?". Lo ha detto in una nota sulle zone rosse che non rientrano nel fondo speciale, l'europarlamentare leghista Lucia Vuolo che ha concluso: "Un provvedimento discusso per settimane e alla fine questi sono i risultati. Incommentabili. Questo governo ha letteralmente toccato il fondo. Ancora una volta a pagare sarà il Sud". (Ren)